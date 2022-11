Киев: Украински експерти вече работят на мястото на инцидента с паднала ракета в Полша

Украински експерти вече работят на мястото на инцидента с падналата в гранична зона в Югоизточна Полша ракета, отнела живота на двама души, каза днес украинският външен министър Дмитро Кулеба, цитиран от Ройтерс.

Министърът написа в Туитър, че Украйна ще продължи откритото и конструктивно сътрудничество с Полша за случилото се във вторник.

Варшава и западните ѝ съюзници казват, че доказателствата от мястото на инцидента сочат, че експлозията е причинена от украинска противовъздушна ракета, която се е отклонила при прехващане на руска ракета. Киев отрича тази информация и казва, че има доказателства за "руска следа" в инцидента.

Варшава: Доказателства сочат, че взривът в Полша е причинен от заблудена украинска ракета

"Украински експерти вече работят на мястото на трагедията в Пшеводув, предизвикана от руския ракетен терор срещу Украйна. Признателен съм на полската страна, че е дала достъп (на експертите). Ще продължим сътрудничеството си в открита и конструктивна атмосфера, като най-близки приятели", написа Кулеба.

Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do.