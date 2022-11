Пожар временно прекъсна работата на летището в Прага

Работата на летището в Прага беше временно прекъсната заради пожар, предаде ДПА, като се позова на летищните власти.

Пожарът е засегнал сигналното осветление на главната писта на летище "Вацлав Хавел" в чешката столица. Пожарът е бил потушен и в момента се извършва ремонт на захранването на системата за светлинно насочване. Очаква се ремонтът да приключи до няколко часа, съобщи говорител.

Общо 14 полета са били отклонени досега и шест са били забавени. Съседна на летището магистрала също е била затворена, докато огнеборците потушавали пожара.

Полетите на летището са били отклонени към друга писта и нормалната работа е била възобновена в рамките на един час, съобщи летището.

Най-голямото летище в Чехия носи името на драматурга и бивш чешки президент Вацлав Хавел, откакто той почина през 2011 г. Миналата година през летището са преминали почти 4,4 милиона пътници.

