Полицията задържа мъж, замерил с яйце британския крал Чарлз III

Британската полицията задържа мъж, който замерил с яйце британския крал Чарлз III и съпругата му, кралица Камила, по време на техен ангажимент в Северна Англия, предаде Ройтерс, като се позова на очевидец.

Инцидентът станал при пристигането на кралската двойка за традиционна церемония в град Йорк.

Мъжът не улучил и яйцето паднало близо до монарха. Полицейски служители се втурнали да задържат протестиращия, който скандирал някакви лозунги.

Крал Чарлз не пътува никъде без плюшеното мече от детството си

Чарлз и съпругата му са на двудневно посещение в Северна Англия.

This is the moment an egg is thrown at King Charles III and Queen Consort in York. pic.twitter.com/SFzUW4bTQm