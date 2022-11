Подобни на зомбита гълъби плъзнаха във Великобритания заради вирус

В Обединеното кралство бе установен вирус, който засяга нервната система на гълъбите и ги кара да се държат крайно необичайно, като например да извиват врата си и да махат с крила, докато са на земята.

По информация на в-к "Мирър" всички гълъби, които са заразени с т.нар. парамиксовирус, или известна още като Нюкясълска болест, е нормално да се държат по този особен, дори на моменти зловещ начин, напомнящ поведение на зомби. Някои от инфектираните екземпляри дори губят способността си да летят и започват да се въртят в кръг.

Засега единствените случаи на парамиксовирус са открити сред гълъбите на остров Джърси в протока Ла Манш.

От английското издание успокояват, че болестта не е опасна за хората, въпреки че в отделни случаи може да причини конюнктивит.

