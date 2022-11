Президентът на Финландия е оптимист, че Унгария ще подкрепи страната му за членство в НАТО

Президентът на Финландия Саули Нинистьо заяви, че е уверен в подкрепата на Унгария за ратифицирането на молбата на скандинавската държава за присъединяване към НАТО, съобщи ДПА.

,,Хубаво е, че Финландия може да разчита на Унгария за ратификация на членството ни в НАТО'', написа Саули Нинистьо вчера в Туитър след телефонен разговор с унгарския премиер Виктор Орбан.

I had a telephone conversation with @PM_ViktorOrban. Good that Finland can count on Hungary in our NATO ratification. I look forward to further strengthening our Fenno-Ugric connection also as allies.