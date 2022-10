Първият министър на Шотландия Никола Стърджън заяви, че е провела "конструктивен разговор" с новия британски премиер Риши Сунак Риши Сунак – британски икономист и политик. Риши Сунак е роден на 12 май 1980 г. в Саутхемпшир,.

В Туитър тя написа, че по време на разговора е "изразила надежда" за бъдещите отношения между Обединеното кралство и шотландското правителство.

"Изразих надежда, че ще изградим отношения между правителството на Великобритания и Шотландия, основани на взаимно уважение, както и страха си, че по-нататъшните строги икономии ще нанесат реални щети на хората и обществените услуги. С нетърпение очаквам по-нататъшен ангажимент скоро", съобщи тя в социалната мрежа.

Риши Сунак Риши Сунак – британски икономист и политик. Риши Сунак е роден на 12 май 1980 г. в Саутхемпшир, също потвърди, че е разговарял както с Никола Стърджън, така и с първия министър на Уелс Марк Дрейкфорд.

Премиерът заяви, че е "подчертал" задължението им да работят в тясно сътрудничество.

В Туитър той написа: "Подчертах нашето задължение да работим в тясно сътрудничество, за да отговорим на общите предизвикателства, пред които сме изправени, така че заедно да можем да постигнем резултат за народа на Обединеното кралство".

Бившият министър-председател Лиз Тръс не е разговаряла нито с Дрейкфорд, нито със Стърджън по време на краткия си престой на поста.

По-рано Стърджън заяви, че консерваторите са "отприщили хаос" в Обединеното кралство, преди да се изправи срещу петия британски премиер, откакто стана първи министър на Шотландия преди осем години.

През вчерашния ден Риши Сунак Риши Сунак – британски икономист и политик. Риши Сунак е роден на 12 май 1980 г. в Саутхемпшир, отстрани близо дузина от министрите на Лиз Тръс, след като обеща да поправи "грешките" на нейното ръководство и да подготви британския народ за "трудни решения".

Той отново назначи за министри Доминик Рааб и Суела Брейвърман, които бяха принудени да напуснат постовете си при Тръс. Сунак обаче запази Джереми Хънт като финансов министър, след като в първата си реч като министър-председател предупреди, че Великобритания е изправена пред "дълбока икономическа криза".

Преди седмици Никола Стърджън обяви, че втори референдум за независимост на Шотландия може да се проведе през октомври догодина.

Риши Сунак с първи промени в кабинета

Шотландия отхвърли независимостта на референдум през 2014 г., след като 55% от избирателите гласуваха за това да останат част от Обединеното кралство.

Стърджън обаче счита, че шотландският парламент има "безспорно демократично задължение " да проведе гласуването, след като нейната Шотландска национална партия спечели миналогодишните избори именно въз основата на обещанието да се проведе нов референдум.

От своя страна, Великобритания при Борис Джонсън и Лиз и Лиз Тръс се противопоставяше на нов референдум, заявявайки, че въпросът е уреден на гласуването през 2014 г.

Според Стърджън обаче оттогава пейзажът се е променил, най-вече поради излизането на Великобритания от Европейския съюз - ход, на който се противопоставя по-голямата част от населението на Шотландия.

Подобно на Уелс и Северна Ирландия, Шотландия има свой парламент и местно правителство, като води собствена политика по отношение на общественото здравеопазване, образованието и други въпроси. Британското правителство в Лондон обаче контролира въпроси като отбраната и данъчната политика.

Constructive call with @RishiSunak tonight. I expressed hope that we will build a UK/Scot gov relationship based on mutual respect - inc for mandates - and my fear that further austerity will do real damage to people & public services. I look forward to further engagement soon