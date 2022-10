След сигнал за въздушна тревога: Германският президент влезе в бомбоубежище в Украйна

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер посети Украйна за първи път от началото на войната. По време на срещата си с президента Владимир Зеленски Щайнмайер обеща страната му да предаде на украинските въоръжени сили допълнителна партида системи за противовъздушна отбрана германско производство във възможно най-кратък срок, предаде Би Би Си.

Допълнителните ракетни установки "Марс II" и четири самоходни гаубици "ще бъдат предадени на Украйна през следващите няколко дни", увери Щайнмайер журналистите на съвместна пресконференция след срещата.

Двамата президенти обявиха и създаването на програма за партньорство между двете страни на общинско равнище.

Според тях по такъв начин германските общини ще участват още повече във възстановяването на украинските побратимени градове, отколкото в рамките на сегашната помощ, предоставяна на федерално ниво.

Сирени за въздушно нападение прекъснаха визитата на германският президент в Украйна

Според съвместното изявление на Зеленски и Щайнмайер предложената форма на сътрудничество "полага основите на едно общо бъдеще" и "изпраща ясно послание на Москва: вашата война няма да може да ни раздели, тя ще сближи още повече европейците - германци и украинци".

Понастоящем в Украйна и Германия има 107 двойки побратимени градове, като около една трета от тях вече са подписали споразумения за сътрудничество след началото на войната.

За да даде пример на останалите, Щайнмайер символично покровителства проектите за развитие и възстановяване в Черниговска област, която посети преди срещата си с Володимир Зеленски.

Преди да се срещне със Зеленски, германският президент беше заведен в северната част на страната, за да му покаже град в Черниговска област, който наскоро е бил освободен от руските войски.

Според германската телевизия A Ер Де Щайнмайер е изразил шока си от разрушенията, които е видял там, и от разказите на местните жители.

"Нещата са много по-страшни, отколкото ние в Германия си представяме", каза той след посещението.

По време на посещението му в Корюковка, близо до границата с Беларус, се включиха сирените за въздушна тревога и Щайнмайер трябваше да прекара около час в близкото бомбоубежище. Сирените принудиха президента Щайнмайер, кмета Ратан Ахмедов и група граждани да се укрият в убежището, посочва ДПА.

"Първия час и половина прекарахме в противовъздушното убежище", каза Щайнмайер. "Това ни даде особено ясна представа за условията, при които хората тук живеят."

German President Frank-Walter Steinmeier spent part of his visit inside a bomb shelter, feeling the consequences of his own ostpolitik, which he and many others carried out for many years.



Next invitee to spend some time in the shelter: Angela from Hamburg pic.twitter.com/pEFdhF4bGP