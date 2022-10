Кадри от новия сезон на "Короната" разбуниха духовете във Великобритания

Близката приятелка на принцеса Даяна Симон Симънс критикува сериала на Netflix “Короната”, като го нарече "садистичен и зъл“. Причината – изтеклите кадри, които интерпретират последните часове на принцесата на народа. Симънс отправи язвителни упреци към продуцентите на поредицата, описваща живота на покойната Елизабет II, тъй като новите епизоди на "Короната" ще се фокусират върху детайли от преждевременната смърт на Даяна в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 година.

Очаква се петият сезон на "Короната" да бъде пуснат в платформата на Netflix на 9 ноември. Новите епизод ще покажат как принцесата на Уелс се качва във фаталната лимузина, но зрителите няма да видят самия сблъсък в тунела "Алма", твърдят авторите.

Симон Симънс не крие яростта си към екипа на "Короната". "Това са жестоки, садистични и нечестиви личности. Те са по-долни и от най-низшите“, категорична е приятелката на принцесата, която смята, че историята на Даяна е пренаписана. Симънс нарече шоуто "отвратително" и попита авторите дали целта им е да наранят чувствата на принц Уилям и Хари. "Принуждават ги да преживеят отново болката, агонията и психологическата травма, която изживяха, когато майка им почина“, заявява тя пред The Sun.

Коментатори пък отбелязват, че принцът на Уелс вероятна ще се разгневи на сцените, пресъздаващи скандалното интервю на неговата майка от 1995 г. с Мартин Башир, за което наскоро журналистът беше обвинен, че е използвал измама, за да спечели доверието на принцесата. След тези разкрития принц Уилям излезе с публична позиция, в която посочи, че това интервю е имало голям принос за влошаването на отношенията между неговите родители. Престолонаследникът бе категоричен, че интервюто на Мартин Башир не бива да бъде излъчвано никога повече. Въпреки това то ще е част от новия сезон на "Короната", като в сериите ще бъде излъчен автентичният запис.

Наскоро в писмо до "Times" актрисата Джуди Денч също заклейми поредицата. Тя описа "Короната" като "груба сензация“ и "несправедлива жестокост" към кралското семейство и предложи в началото на всеки епизод да бъде посочено, че сагата не носи отговорност за неверни твърдения. "Никой не вярва повече в артистичната свобода от мен, но това не може да случва безконтролно“, възмути се Денч.

Част от сцените, описващи последните мигове на Даяна, са заснети в Барселона, а в не в Париж, където принцесата загина заедно с приятеля си Доди Ал Файед. Актьорите Елизабет Дебики, която играе принцеса Даяна, и Халид Абдала, който играе Доди, бяха забелязани на площад Франсеск Масиа в центъра на испанския град. Изтеклите кадри се появяват в момент, в който една от най-близките приятелки на Елизабет II обяви, че последният сезон на "Короната" е щял да унищожи репутацията на кралицата. Неназованата приятелка заяви пред The ​​Sunday Times, че е ужасена от неистините, които ще бъдат представени като факти.

