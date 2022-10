Продадоха копие на картина, нарисувана от Чарлз III, за над 5000 паунда

Преди 20 години днешният крал Чарлз III Чарлз III, пълно име Чарлз Филип Артър Джордж Маунтбатън-Уиндзор, е крал и държавен рисува картина на кралския замък Балморал. Сега печат на точно това произведение е продаден на търг за над 5000 паунда. Смята се, че това е първият път, в който гравюра от управляващ монарх е била продадена на търг, съобщи аукционна къща Bonhams в четвъртък, информира "Дарик".

Частен британски колекционер плати 5738 паунда (6585 евро) за „The Scottish Home.“ Картината в рамка показва замъка Балморал в Шотландия, където кралица Елизабет II почина на 8 септември. Подписана е с „Чарлз 2001“.

„Този ​​омагьосващ принт съчетава страстта на краля към рисуването и дълбоката му привързаност към Шотландия“, каза кураторът на Bonhams Хамиш Уилсън, като добавя, че не е изненадан от факта, че е имало много оферти. Той споделя, че картини на Чарлз са се продавали преди между 400 и 600 паунда.

След смъртта на кралица Елизабет II, Чарлз III Чарлз III, пълно име Чарлз Филип Артър Джордж Маунтбатън-Уиндзор, е крал и държавен бе официално провъзгласен за крал на Великобритания. Той и кралицата-консорт Камила ще бъдат короновани в Уестминстърското абатство на 6 май 2023 година.

Чарлз III иска да лиши от трона своя син, брат си и племенницата си

Твърди се, че легендарен камък с тегло 150 килограма ще бъде използван при коронацията. Той е известен като „Камъкът на съдбата“ или „Камъкът на Скоун“ и е кръстен на малко шотландско градче.

HM #TheKing painting of #Balmoral castle is set for auction in Edinburgh for up to £600 at #Bonhams next week.



King Charles completed the watercolour painting on a holiday in 2001 & took up painting when he was a pupil at Gordonstoun School. pic.twitter.com/Tv7Hjv2Ilg