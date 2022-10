И във Великобритания като в България: Предлагат котарака Лари за премиер

Котаракът Лари, който обитава резиденцията на британския премиер на "Даунинг стрийт", се пошегува, че е получил предложение от крал Чарлз Трети да оглави правителството, предаде ТАСС, като цитира съобщение, качено в профила в Туитър на животното, предаде БТА.

В същото време, в България депутатите трети ден не могат да стигнат до консенсус и да изберат председател на парламента. А фаворит на народа все още си остава бездомното куче, което посрещна депутатите в първия им рабоден ден в сряда.

Бездомно куче посрещна новите депутати

“The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough.” pic.twitter.com/eFL3fgSfVL