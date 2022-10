ЕС има доказателства, че в Украйна са използвани дронове от Иран

Успяхме да съберем достатъчно доказателства, че използваните дронове срещу Украйна са доставени от Иран, заяви днес говорител на Европейската комисия. Той съобщи, че ЕС подготвя силен отговор по този въпрос, информира БТА.

Говорителят добави, че санкциите срещу Русия заради войната в Украйна имат видимо и силно въздействие. По неговите думи БВП на Русия се очаква да спадне с 11 на сто, а инфлацията да достигне до 22 на сто за тази година.

Русия се налага да внася много стоки, които не произвежда, посочи той. Говорителят се позова на данни, според които само 11 на сто от технологиите, внасяни от Русия, се предоставят от Китай, а над 60 на сто - от ЕС и САЩ.

Той поясни, че европейските санкции са подкрепени от всички в ЕС, включително от Унгария, където се свиква "консултация" по този въпрос. Говорителят определи като неподходящо използването в кампанията на снимки на бомби и ракети, и свързването им със санкциите, като се има предвид, че целта на санкциите е да спрат бомбите над Украйна.

ЕС готви санкции за Иран заради продадените на Русия дронове

По повод съобщенията, че бившият италиански премиер Силвио Берлускони си разменя подаръци с руския президент Владимир Путин, които съдържат алкохол, говорителят посочи, че е необходима проверка дали тези стоки попадат под ударите на санкциите. Той уточни, че ЕС е наложил забрана за внос на руска водка. Отговорността за спазването на санкциите е на държавите от ЕС, допълни той.

Държавите от ЕС са в правото си да поддържат двустранни отношения, както преценят, при отчитане на европейските политики и становища, които свеждат подобни отношения до необходимия минимум, заяви говорителят.

Няма забрана за контакти с руската страна, приоритетът на тези контакти трябва да бъде европейската позиция по отношение на незаконното нахлуване и нападение срещу Украйна, и призив към руската страна да прекрати тези действия незабавно и да се съобрази с международното право, добави той.

Awful morning for Kyiv.

Russia continues to kill civilians in the capital of Ukraine. Iranian drones "Shahed" flew over the city all morning. 4 explosions. Some hit residential buildings. So far, 1 person died, rescue operations are in process.#StopRussia pic.twitter.com/zNapn3unBg