Назначиха 26-годишна за министърка на климата в Швеция

Шведският премиер Улф Кристершон назначи 26-годишната Ромина Пурмоктари за министърка за климата и околната среда, предаде ДПА.

Пурмоктари е най-младата министърка в шведската история и е един от петимата представители на партията Либералите в 23-членния кабинет. Тя е от ирански произход и е ръководителка на организацията "Млади либерали", като от следващия месец ще трябва да подаде оставка от този пост.

Консервативната Умерена коалиционна партия на Кристершон ще има 12 места в новия кабинет, а християндемократите - шест. Новият министър на външните работи е опитният консервативен политик Тобиас Билстрьом. Лидерката на Християндемократите Ебба Буш ще бъде министърка на енергетиката и икономиката, както и вицепремиер. Ръководителят на Либералите Йохан Першон ще бъде министър на трудовия пазар и приобщаването.

В речта си пред парламента Кристершон предрече, че предстоят трудни времена на фона на многобройните кризи. "Това е сериозна ситуация, която може да се влоши", каза той.

Кристершон добави, че тройната коалиция, която ще разчита в парламента на подкрепата на крайнодесните Шведски демократи, възнамерява да обедини страната. "Възнамерявам да сформирам правителство за всички, които живеят тук", заяви той.

Новото правителство, сформирано след парламентарните избори на 11 септември, официално положи клетва днес пред крал Карл Густав Шестнадесети.

