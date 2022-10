Анексираха паркомястото на консула на Русия във Финландия

"Проведе се референдум в Турку - Финландия, след който паркомястото, запазено за руския консул във Финландия, бе анексирано за Украйна", съобщава един от организаторите на акцията Маркус Матсон.

Уточнява се, че градските власти не са имали нищо против.

Полша проведе фиктивен референдум за „анексиране“ на руското посолство

По този начин символичните протести срещу руската агресия в Украйна достигнаха до нови висини.

В социалните мрежи се съобщава, че младежи от финландския град Турку са "анексирали" паркомясто, което било запазено за Руското генерално консулство. Върху него са изрисували украинското знаме.

Твърде вероятно е подобни акции да наблюдаваме във всички градове, в които има руско посолство или консулска служба.

Of course, credit where the credit is due - the idea was that of a guy called Jarno Virtala. I didn’t mention it at first since I didn’t know what he’d think of all this, but he’s now all over the Finnish newspapers because of the stunt https://t.co/WRnSdN7ndt