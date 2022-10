Блокираха резиденцията на британския премиер заради подозрителен пакет, съобщава Ройтерс.

Полицията на град Уестминстър потвърди новината за инцидента, като написа в Туитър: "Полицията е била повикана в 11,42 ч. във вторник, 18 октомври, за сигнал за подозрителен пакет в Уайтхол."

"Служители са на място и кордонът е разположен като предпазна мярка. Предметът ще бъде оценен от специализираните служители. Моля, избягвайте района", се казва още в поста.

Police were called at 11.42hrs on Tuesday, 18 October to reports of a suspicious package in #Whitehall.

Officers are in attendance and a cordon is in place as a precaution.

The item will be assessed by specialist officers.

Please avoid the area.