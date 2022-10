Тръс: Британският народ иска стабилност, чертаем нов курс за растеж

Британското правителство начертава нов курс за икономически растеж, съобщи премиерът Лиз Тръс Мери Елизабет (Лиз) Тръс е британски политик Лиз Тръс е родена на 26 юли 1975 г. в Оксфорд в, подчертавайки необходимостта от стабилност, след като новият финансов министър Джереми Хънт отмени почти всички фискални планове на предшественика си Куази Куартенг, предаде Ройтерс.

"Британският народ с право иска стабилност, заради което се заемаме със сериозните предизвикателства, пред които сме изправени при влошаващите се икономически условия", написа в свой туит Тръс. "Предприехме действия, за да начертаем нов курс за растеж, който предоставя подкрепа на хората в Обединеното кралство", гласи още изявлението на британския премиер.

