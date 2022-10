Г-7 се събира спешно заради Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога обяви, че е разговарял по телефона с канцлера на Германия Олаф Шолц, като двамата са се съгласили за необходимостта от извънредна среща на Групата на седемте развити световни икономики (Г-7) заради серията ракетни атаки на Русия срещу Украйна в понеделник, предаде БНР, цитирайки Ройтерс.

"Разбрахме се с канцлера на Германия Шолц, който председателства Г-7, за спешна среща на групата“, написа Зеленски в "Туитър". "Предвидена е и моя реч, която ще разкажа за терористичните атаки от РФ (Руската федерация). Обсъдихме и въпроса за нарастващ натиск върху РФ и помощта за възстановяване на повредената ни инфраструктура", посочи още украинският президент.

Agreed with Chancellor @OlafScholz of holding presidency of #G7 on an urgent meeting of the Group. My speech is scheduled, in which I'll tell about the terrorist attacks by RF. We also discussed the issue of increasing pressure on RF & aid in restoring damaged infrastructure.