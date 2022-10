Задържаха 110 кг чист кокаин на пристанище в Италия

В Италия задържаха 110 килограма чист кокаин. Наркотикът е бил открит от финансовата полиция при проверка на кораб, пристигнал от Южна Америка в пристанището на Катания. Корабът е превозвал тропически плодове от Еквадор, съобщава БНР.

При проверка на финансовата полиция съвместно с митническите власти и кучета за откриване на наркотици, в контейнер е било установено наличието на над 110 килограма кокаин.

Пресякоха контрабанда на 5 кг. кокаин

Опакован във формата на блокчета общо 96 на брой, той е бил скрит в хладилната инсталация под покрива на контейнера, привидно претърпял ремонт.

След направените анализи е установена много висока чистота на продукта от над 80%. Според властите поради тази причина продажбите на дребно съответстват на печалба от над 12 милиона евро. Това е най-голямото количество наркотик открит до сега на кораб, пристигнал в пристанището на Катания.

It was probably a cocaine route test from #Ecuador to #Catania #Italy.https://t.co/YRJ8YluvU3