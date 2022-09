Чихуахуа изпрати жена в болница по възможно най-неприятния начин

51-годишната англичанка Аманда Гомо изкарва три дни в болница, след като кучето на дъщеря ѝ се изхожда върху лицето ѝ по време на следобедната ѝ дрямка. По лошо стечение на обстоятелствата домашният любимец е бил настинал и е имал диария.

,,Както винаги, бях си легнала да подремна с Беле, когато в един момент усетих неприятен вкус в устата'', разказва Гомо пред изданието South West News Service.

Допълва, че след този случай не е спряла да повръща в продължение на часове.

Чихуахуа спаси стопанина си след инсулт

Дъщеря ѝ завежда кучето на ветеринар, където е установено, че животното е със стомашен вирус. По-късно Гомо започва да проявява същите симптоми и е закарана на лекар, който ѝ дава медикаменти и ѝ препоръчва да пие обилно количество вода, за да предотврати евентуална инфекция.

В следващите 48 часа обаче жената започва усеща спазми по цялото си тяло и се налага да бъде хоспитализирана преди симптомите ѝ да се влошат. В болницата лекарите я диагностицират със стомашно-чревна инфекция в резултат от изпражненията на кучето. Гомо незабавно е приета за лечение и наблюдение в продължение на три дни, докато състоянието ѝ се подобри.

