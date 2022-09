Полша забрани влизането на руски граждани по въздух и море

Полша забранява влизането на руски граждани, които преминават на нейна територия по въздух и море.

Заместник-министърът на вътрешните работи Бартош Гродецки обясни, че ще има едноседмично забавяне за забраната, за да имат техническото време въздушните и морските превозвачи да се приспособят към новите условия, предават световни медии, цитирани от Дарик.

Пет страни от ЕС настояват за забрана за вноса на диаманти от Русия

Poland has announced that it will stop issuing visas to Russian citizens.



The Polish Ministry of Foreign Affairs also announced that it is joining Finland, Estonia, Latvia and Denmark in the effort to launch an EU-wide ban on issuing tourist visas for Russians.



