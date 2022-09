НАТО призова светът да осъди насрочените референдуми в Украйна

НАТО призова днес светът да осъди насрочените референдуми в Донецка и Луганска област в Украйна, с които се очаква тези райони, самопровъзгласили се за републики, както и областите около Запорожие и Херсон, да се присъединят към Русия.

Фалшивите референдуми нямат легитимност и не променят природата на нападателната война на Русия срещу Украйна, написа по този повод в Туитър генералният секретар на алианса Йенс Столтенберг. Това е по-нататъшна ескалация във войната на (руския президент Владимир) Путин, добави той.

Международната общност трябва да осъди това крещящо нарушение на международното право и да засили подкрепата си за Украйна, призовава Столтенберг.

