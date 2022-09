Вижте кралица Елизабет II - усмихната и лъчезарна

Кралското семейство публикува нова невиждана досега снимка на покойната кралица Елизабет II Елизабет II (на английски: Elizabeth II), пълно име Елизабет Александра Мери (Elizabeth Alexandra Mary) е кралица и.

Снимката е направена по случай платинения юбилей на кралицата. Тя е първият британски монарх, който стига до този момент.

На фотографията кралицата е широко усмихната - нещо много нетипично за нея.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.



The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee - the first British Monarch to reach this milestone.



Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw