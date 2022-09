Федерер обяви края на кариерата си

Носителят на 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер обяви края на професионалната си кариера, съобщава sportal.bg.

41-годишният магьосник с ракета в ръка сподели, че турнирът Laver Cup следващата седмица ще му бъде последният. Освен 20-те “мейджър” трофея, великият швейцарец има общо 103 купи в професионалния мъжки тур, 27 от които от най-високата категория на АТР - “Мастърс”.

Тези спортисти печелят милиони от реклама

Ето и прощалното послание на Маестрото:

“До цялото ми тенис семейство и отвъд него,

От всички дарове, които тенисът ми е предоставял през годиините, най-великият, без съмнение, бяха хората, с които се срещнах в професионалния ми път: приятели, съперници и най-вече феновете, които дават живота си.

Искам да споделя няколко новини с всички вас.

Както много от вас знаят, последните три години ме срещнаха с много предизвикателства под формата на контузии и операции. Работех усилено да се завърна в добра форма, но също така знам ограниченията на тялото ми.

Посланието на тялото ми е много ясно. Аз съм на 41 години. Изиграл съм повече от 1500 мача за 24 години. Тенисът се отнасяше с мен по-великодушно, отколкото някога съм си мечтал, затова сега трябва да осъзная, че е време да прекратя професионалната си кариера.

Laver Cup в Лондон следващия уикенд ще бъде последният ми турнир от АТР. Естествено, ще продължа да играя тенис в бъдеще, но няма да е на ниво “Голям шлем” или мъжкия тур.”

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN