Ето моментът, в който гвардеец припада до ковчега на Елизабет Втора

Кралски гвардеец на пост край ковчега на Елизабет Втора в двореца в Уестминстър припадна. Войникът се строполява отведнъж, както стои изпънат по време на бдението, където са тленните останки на британската кралица, предава Dir.bg.

За инцидента съобщи Daily Mail, но видеата бяха разпространени светкавично от много телевизионни канали, които следят погребалната церемония.

Съобщава се, че на помощ се е притекла полицията, а за кратко излъчването на бдението бе прекратено.

Ковчегът с тялото на кралицата се охранява денонощно, а стражата се сменя на всеки шест часа.

Вчера започна траурната церемония, по време на която ковчегът бе транспортиран до Уестминстър, където тече церемонията на прощаването с Елизабет Втора.

Тя започна в 17.00 часа на 14 септември и ще продължи до 6.30 сутринта на 19 септември, когато е планирано и кралското погребение. Властите предупредиха хората да се подготвят да чакат и по 30 часа на опашката за поклонение.

Тя вече е дълга повече от 3,5 километра, от желаещи да се поклонят в залата Уестминстър в парламентарния комплекс, където е изложен за поклонение ковчегът на покойната кралица Елизабет Втора. Залата ще бъде отворена денонощно през следващите четири дни. Ковчегът пристигна в залата с тържествена процесия от Бъкингамския дворец.

От лондонската транспортна служба обявиха, че през нощта са пуснати ограничен брой влакове от и за Лондон, така че да се помогне на хората да се приберат по домовете си.

Междувременно в британската столица се затягат мерките за сигурност преди държавното погребение.

