Ето кой наследява лебедите на кралицата

След смъртта на кралица Елизабет Втора новият британски монарх крал Чарлз наследява много от лебедите в страната.

"Кралят има право да претендира за всеки лебед, който плува в открити води, без да е маркиран, ако пожелае", заяви в понеделник пред „Ройтерс” Дейвид Барбър, който е работил за кралица Елизабет в продължение на около 30 години като част от екипа, който се грижи за лебедите на владетелката.

"Не всички лебеди принадлежат на краля. Но ако той желае да си ги присвои, може да го направи по силата на кралския прерогатив", казва Барбър.

Той отказва да изчисли броя на лебедите, които са собственост на монарха.

Собствеността върху лебедите във Великобритания датира от Средновековието, когато птиците са били смятани за деликатес.

"Тогава лебедите са били изключително важен източник на храна и са се сервирали на банкети и пиршества за богатите", казва Барбър.

