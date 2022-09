Украинската армия си върна град Изюм?

Според информация в социалните мрежи, идваща от украински източници, град Изюм е бил освободен.

Потребители в Туитър твърдят, че градът е бил освободен през нощта срещу 10 септември. Украинските войски са били обградени и оставени без всякакви комуникации и провизии.

Според руските канали в Телеграм руските войски са се предали без съпротива.

Междувременно продължава украинската контраофанзива в Харковска област. Според сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия при контранастъплението са освободени или взети под контрол повече от 30 населени места в областта.

