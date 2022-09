Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е предложи ЕС да предостави финансова помощ от 5 милиарда евро, целяща да помогне на Украйна да се справи с последиците от войната, съобщи Франс прес.

Това е втори транш от пакета на стойност до 9 милиарда за 2022 г., предложен на 18 май.

"Днес Комисията предлага допълнителна макрофинансова помощ от 5 милиарда евро за Украйна", обяви тя в Туитър.

Предстои тази помощ, предоставяна под формата на заеми, да бъде одобрена от 27-те страни членки на ЕС. Очаква се тя да бъде обсъдена в петък на среща на финансовите министри в Прага.

