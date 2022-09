Британската кралица Елизабет II прие оставката на Борис Джонсън и упълномощи Лиз Тръс Мери Елизабет (Лиз) Тръс е британски политик Лиз Тръс е родена на 26 юли 1975 г. в Оксфорд в да състави новото правителство на Обединеното кралство, предаде БНР.

Церемонията по предаването на властта тази година нетрадиционно се състоя извън Бъкингамския дворец. Поради проблемите, които има с придвижването, държавният глава прие политиците в имението си Балморал в Шотландия.

Обикновено между оставката и официалното одобрение на следващия премиер минават броени минути, защото винаги е ставало дума за кратко пътуване от Даунинг стрийт 10 до Бъкингамския дворец, но тази година страната остана за малко повече време – малко повече от половин час – без премиер, защото поради голямо разстояние и неблагоприятното време в Шотландия кацането на самолета на Лиз Тръс Мери Елизабет (Лиз) Тръс е британски политик Лиз Тръс е родена на 26 юли 1975 г. в Оксфорд в се забави.



Аудиенцията на Лиз Тръс Мери Елизабет (Лиз) Тръс е британски политик Лиз Тръс е родена на 26 юли 1975 г. в Оксфорд в вече приключи, така че британците официално имат нов премиер. Лиз Тръс Мери Елизабет (Лиз) Тръс е британски политик Лиз Тръс е родена на 26 юли 1975 г. в Оксфорд в е 15-ият премиер на Обединеното кралство, одобрен от Елизабет II.

Очаква се Тръс да се завърне в Лондон, където ще произнесе първата си реч като премиер. По-късно се очаква да стане ясен и нейният кабинет.

