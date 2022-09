Чехия: Коментарите на Ердоган по адрес на Гърция са неприемливи

Чехия, която в момента е ротационен председател на Европейския съюз, осъди неотдавнашните изказвания на турския президент Реджеп Тайип Ердоган срещу Гърция като "неприемливи", информира днес „Катимерини“.

В съобщение в "Туитър" чешкото външно министерство посочи, че насърчаването на диалога между ЕС и Турция е една от целите на чешкото председателство, предава БТА.

"Неприемливите заплахи към държавите-членки на ЕС, като тези, отправени към Гърция в неотдавнашната публична реч на президента Ердоган, са изключително безполезни в това отношение", се подчертава в съобщението.

One of the #CZPRES goals is to foster the EU-Türkiye dialogue. Unacceptable threatening of EU member states, like the one addressed to Greece in President Erdogan's recent public speech, is extremely unhelpful in this regard.