Една от полуголите приятелки на Сана Марин с първи думи след купона в правителствената резиденция

Една от полуголите приятелки на финландския министър-председател Сана Марин се извини за поведението си по повод купона в правителствената резиденция.

33-годишната Сабина Сярка се беше снимала как се целува с друго момиче, с което позират полуголи пред камерата, държейки табелка с името на Финландия.

Сана Марин се извини заради нова снимка от парти в официалната ѝ резиденция

Сярка се извини за неуместното си поведение и за проблемите, които е създала на финландския премиер.

На 10-и юли публикувах една снимка, която изобщо не трябваше да правя. Дълбоко съжалявам, заяви момичето в ТикТок.

A Sanna Marin apology in #Finland. This time after a music festival, friends were staying at her official residence and plastering racy pics on social media. Sanna Marin seems to lack judgment when picking her new friends... https://t.co/2g1SbYsyWb pic.twitter.com/Y7NP4Vr041