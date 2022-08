Столтенберг поздрави украинския народ със стихотворение и заяви: Вие сте вдъхновение за света!

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг поздрави Украйна за Деня на независимостта, цитирайки стихотворение на украинския поет Тарас Шевченко. Той сподели видео в социалната мрежа Туитър.

"За мен не е същото, как Украйна ще бъде приспана от зли хора, хитри и в огъня, ограбена, ще я събуди. О, не е същото за мен", Столтенберг произнесе английски вариант на тези стихове на Шевченко. И подчерта: НАТО също се интересува.

Генералният секретар на НАТО отбеляза, че войната на Русия срещу Украйна е най-голямата криза за сигурността на Европа след Втората световна война.

Зеленски в Деня на независимостта: През тези шест месеца на война променихме историята, света и себе си

По думите му украинската армия и народът показаха невероятна смелост и издръжливост.

Под ръководството на президента Зеленски вие сте вдъхновение за света. украинците могат да разчитат на подкрепата на Алианса, докато имат нужда от нея. На срещата на върха в Мадрид лидерите ясно заявиха: силна и независима Украйна е от жизненоважно значение за стабилността на евроатлантическия регион. Украйна трябва да надделее и Украйна ще надделее. По случай Деня на независимостта ви пожелавам сила и успех, казва в изказването си Столтенберг.

On #Ukraine’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m