Борис Джонсън поздрави Украйна за Деня на независимостта и заяви: Никога не се е съмнявал в победата ѝ над Русия

Британският министър-председател Борис Джонсън Борис Джонсън е британски политик - роден на 19 юни 1964 г. в Ню Йорк. Прадядо му по бащина линия е поздрави Украйна по случай Деня на независимостта и заяви, че никога не се е съмнявал в победата ѝ над Русия. Той направи видеообръщение в социалната мрежа Туитър.

Той споделя, че си спомня 24 август 1991 г., когато украинците празнуват възстановяването на независимостта по улиците.

Британският премиер заяви, че страната му ще подкрепи Украйна и ще й предостави цялата възможна военна, икономическа и хуманитарна помощ.

Сега независимостта на Украйна отново е под заплаха, но хората се борят да защитят домовете и семействата си, както и правото си сами да решават съдбата на страната си. Нито за миг не съм се съмнявал, че Украйна ще спечели тази война, тъй като никоя сила на земята не може да победи патриотизма на 44 милиона души. Един ден Украйна ще издържи този тест и ще спечели победата, а когато този момент настъпи, ние във Великобритания ще се гордеем още повече, че сме приятели на Украйна. Слава на Украйна, заяви в изказването си Джонсън.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.



У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK