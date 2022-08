Американската армия заля социалните мрежи с кадри на военни учения из Европа

© Twitter

Въоръжените сили на САЩ разпространиха серия от снимки и видеа в Туитър, в които демонстрират военни учения със съюзниците си в НАТО предвид възможността войната в Украйна да излезе от границите ѝ.

Част от ученията на американската мисия в Алианса са от Полша, Средиземно и Адриатическо море.

Why do Navy SEALs practice together with Croatian Special Forces in the Adriatic see on the coast?



To ensure that, in the event of a crisis, NATO’s most elite forces can perform high-risk tasks together seamlessly. #WeAreNATO pic.twitter.com/kZVrZFF6MT — US Mission to NATO (@USNATO) August 12, 2022

Want to add some color to your week?



Check out this live-fire exercise with troops, which took place in Drawsko Pomorskie, Poland, where America’s forward-deployed corps in Europe train with our Allies and partners. #WeAreNATO pic.twitter.com/ARmObtcBFs — US Mission to NATO (@USNATO) August 16, 2022

Can you create a rainbow?



This Army UH-60 Black Hawk helicopter can. Working alongside our @NATO Allies and closest partners U.S. troops execute joint and multinational training exercises to increase combat-readiness. #WeAreNATO pic.twitter.com/SXRCmKIGwJ — US Mission to NATO (@USNATO) August 17, 2022

