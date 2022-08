Актьорът Лийв Шрайбър на визита в Украйна: Не спирайте даренията

Холивудският актьор Лийв Шрайбър и бившата украинска футболна звезда Андрий Шевченко призоваха международните дарения за Украйна да не спират, предаде Асошиейтед прес.

Двамата бяха на визира в Борянка, край Киев. Градът се намира в района на Буча, където стотици мъртви цивилни бяха открити след изтеглянето на руските военни оттам през март.

Шрайбър, който е отчасти с украинско потекло и участва в няколко благотворителни инициативи за Украйна, имаше и среща с украинския президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога.

По време на визитата си заедно с Шевченко при вида на многоетажен блок, на който са насени щети от обстрел, актьорът заяви: "Това е подло и страхливо деяние".

#Ukraine's President Zelensky met today with ambassadors for @united24_gov_ua, @jksheva7 and @LievSchreiber, to discuss ways of keeping the world's attention on the Ukrainian cause after nearly six months of war to hold off #Russia's invasion. pic.twitter.com/VaDpgZr7uE