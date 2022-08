Изтребителите на НАТО започват да кръжат денонощно над Източна Европа

Изтребителите и разузнавателните самолети на НАТО започват да кръжат денонощно над въздушното пространство на държавите-членки на Алианса поради опасенията, че войната в Украйна може да напусне границите ѝ.

Във видео, публикувано в Туитър този четвъртък, от военния блок заявиха, че ще положат всички усилия, за да защитят въздушното пространство на държавите от Алианса в Източна Европа – България, Естония, Латвия, Литва, Полша и Румъния, които са част от Източния фланг на НАТО и в близост до Руската федерация.

#NATO Allies’ surveillance planes and fighter jets are conducting round-the-clock air patrols to safeguard Allied air space pic.twitter.com/CCwePr6nS7