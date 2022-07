Борел: ЕС ще отпусне още 500 милиона евро военна помощ на Киев

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел Жозѐп Борѐл Фонтѐлес е испански политик от Испанската социалистическа работническа разкри след среща на Министерската контактна група по отбраната, че единният блок ще отпусне още 500 милиона евро военна помощ на Украйна.

"Държавите членки на ЕС се съгласиха да мобилизират пети транш от военна помощ в размер на 500 милиона евро за по-нататъшна подкрепа на въоръжените сили на Украйна. ЕС остава фокусиран и непоколебим в подкрепата си за Украйна, заедно със своите партньори“, написа Борел на своята страница в "Туитър".

В сряда Европейският съюз прие седмия пакет санкции срещу Русия, които ще бъдат насочени към руското злато, замразяване на активите на "Сбербанк" и ще затегнат контрола върху износа.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски посочи във видеообръщението си късно снощи, че последните санкции на Европейския съюз срещу Москва "не са достатъчни", подчертавайки, че Русия трябва "да почувства една много по-висока цена за войната, която води, за да бъде принудена да търси мир“.

