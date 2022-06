Еди Рама скочи на България

Албанският премиер Еди Рама, който днес е в Брюксел, заедно със сръбския президент Александър Вучич и македонския премиер Димитър Ковачевски на срещата ЕС-Западни Балкани, пусна гневен пост в Туитър по повод българската позиция:

"Нов ден в Европа, но не и в България! Какъв позор за Европа е тази българска афера!

Лидерите на ЕС се срещат заради РСМ, Албания и Сърбия, България ще бъде представена от Кирил Петков

По време на много гореща война, която се провежда в задния двор на Европа, една страна членка на НАТО похищава две други страни членки на НАТО пред погледа на 26 държави от ЕС, които седят неподвижно в плашеща демонстрация на импотентност!

