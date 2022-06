Брюксел видя положително развитие в София за започване на преговори с РС Македония

Брюксел вижда положително развитие в решението на ГЕРБ да подкрепи “френското предложение” за разрешаване на спора със Северна Македония и започване на преговори със Скопие и Тирана. Това заяви високопоставен представител на Европейския съвет през журналисти в Брюксел, предаде БНТ.

Според него е положителен фактът, че опозицията и премиерът на страната са на едно мнение в подкрепата си за френското предложение. Очакваме гласуването в Народното събрание, Европейският съвет може да прояви гъвкавост по отношение на процедурите, за да могат преговорите със Северна Македония и Албания да започват час по-скоро, каза още той. Коментарът му е в навечерието на срещата на върха ЕС - Западни Балкани, която започва утре в 10:30 ч. българско време в Брюксел.

Борисов подкрепи Френското предложение за РС Македония, даде на Кирил Петков 59 депутати

Лидерите на Сърбия, Северна Македония и Албания потвърдиха днес, че ще присъстват на срещата, след като вчера бяха казали, че обмислят да я бойкотират в знак на протест срещу блокадата от страна на България за започване на преговори със Скопие и Тирана.

Just heard right now that something is moving today in Bulgaria. Too early to be optimistic and too little to change the part of the tomorrow speech where Bulgaria is criticised as a country which has kidnapped two NATO countries while there is a hot war at the Europe's border!