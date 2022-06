Жозеп Борел отново е с коронавирус

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозеп Борел Жозѐп Борѐл Фонтѐлес е испански политик от Испанската социалистическа работническа съобщи днес, че е заразен с коронавирус.

"Съгласно съответните правила и процедури съм в самоизолация. Чувствам се добре", написа Борел в "Туитър".

I have been tested positive for Covid-19.



In line with the relevant rules and procedures, I am in self-isolation.



I am feeling fine.