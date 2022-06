Принц Уилям, Кейт и децата им пекоха кейкове за улично парти по случай платинения юбилей на кралицата в Кардиф

Британският Принц Уилям Уилям Артър Филип Луи Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Кембридж (на английски: William Arthur Philip Louis) е член, съпругата му Кейт и децата им пекоха кейкове за улично парти по случай платинения юбилей на кралица Елизабет Втора, което ще се състои в Кардиф днес следобед, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Те бяха показани как месят яйца и брашно в кухня, оцветена в цветовете на британското знаме. Снимките бяха качени в официалния акаунт в Туитър на херцога и херцогинята на Кембридж.

Надписът отдолу гласеше: "Печем кейкове за местната общност в Кардиф, за да се насладим на уличното парти по случай платинения юбилей, което ще се състои днес! Надяваме се да ви харесат!"

Baking cakes for the local community in Cardiff to enjoy at a Platinum Jubilee street party taking place today!



We hope you like them! pic.twitter.com/lK9QkaGugB