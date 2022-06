Испания ще достави ракети и танкове на Украйна

Испания ще достави на Украйна ракети за противовъздушна отбрана и танкове "Леопард" като стъпка за засилване на военната си помощ за Киев според правителствени източници на изданието "Ел Паис", предаде Ройтерс.

Мадрид освен това ще осигури базово обучение на украинските военни как да използват танковете. То ще се състои в Латвия, където испанската армия има разположени 500 военнослужещи като част от операцията на НАТО за засиленото предно присъствие.

El Pais: Spain ready to supply Ukraine with Leopard tanks, air defense systems.



Spanish media outlet El Pais reported, citing government sources, that the delivery of heavy weapons is currently being prepared.