Подозрителен пакет изпразни за кратко площад "Трафалгар"

Британската полиция съобщи днес, че е евакуирала за кратко лондонския площад "Трафалгар", предаде Ройтерс. Той се намира близо до мястото, където по-късно ще има тържества за отбелязването на платинения юбилей на кралица Елизабет Втора.

Малко след евакуирането сигналът за тревога бе отменен.

Инцидентът приключи и площадът ще бъде отворен скоро, каза полицията в Туитър.

Police remain on scene. The incident has now been concluded and the square will reopen in due course.