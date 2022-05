Евролидерите се разбраха за частично ембарго на вноса на руски петрол

След часове напрегнати преговори в Брюксел евролидерите постигнаха съгласие за частично ембарго на вноса на руски петрол.

Забраната е част от шестия пакет от санкции и ще засегне само доставките по море, но не и вноса по тръбопроводите. Това обхваща повече от 2/3 от вноса на руски петрол за Европейския съюз.

В „Туитър“ председателят на Европейския съвет написа, че със споразумението се прекъсва, цитирам, ''огромен източник на финансиране за военна машина'' на Москва.

I am glad that tonight leaders agreed in principle on the sixth sanctions package. This is an important step forward.



We also agreed to work on a mechanism to provide Ukraine with a new, exceptional macro-financial assistance package of up to €9 billion. https://t.co/La3bZl6JNp