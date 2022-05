Италия конфискува яхта за 700 млн. долара, приписвана на Путин

Италианското правителство разпореди конфискацията на луксозна яхта на стойност около 700 милиона долара, за която се предполагаше, че може да е на руския президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През, предадоха световните агенции.

Луксозната огромна яхта "Шехерезада" беше на ремонт в италианското пристанище Марина ди Карара от септември. Но сега, както изглеждало, яхтата се готвела да отплава.

Италианското министерство на финансите публикува изявление, в което казва, че разследването е показало, че собственикът на яхтата имал връзки с "влиятелни елементи от руското правителство" и с хора, взети на прицел от санкциите на ЕС. Името му обаче не се посочва.

"Шехерезада" има две хеликоптерни площадки и може да приема до 18 гости и 40 души екипаж.

JUST IN - Italy orders the seizure of the $700 million luxury yacht "Scheherazade" that has been linked in the media to Putin.https://t.co/tUalSzfZcd