Президентът на Украйна Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога обяви днес глобална платформа за групово финансиране, за да помогне на Киев да спечели войната с Русия и да възстанови инфраструктурата на страната.

С едно кликване можете да дарите средства за защита на нашите бранители, за спасяването на нашите цивилни граждани и за възстановяването на Украйна, каза Зеленски във видеоклип на английски език на страницата си в Twitter, с който стартира платформата United24.

Всяко дарение е от значение за победата, каза той.

