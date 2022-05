Нидерландия преценява дали да достави още тежки оръжия на Украйна, каза Рюте

Нидерландският премиер Марк Рюте заяви, че страната му преценява дали може да се присъедини към Германия, Белгия и Обединеното кралство, за да достави повече тежки оръжия на Украйна, съобщи БТА, позовавайки се на Асошиейтед прес.

Рюте заяви това след телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, по време на който той похвали украинската непоколебимост в битката за Донбас срещу Русия.

"Нидерландия ще продължи да подкрепя Украйна в борбата за защита на демокрацията и суверенитета, в краткосрочен и дългосрочен план", написа Рюте в Туитър.

The Netherlands is assessing whether it can join with a.o. Germany, Belgium and the UK to supply more heavy weapons. And we’re sending a forensic investigation team to Ukraine to gather evidence for war crime investigations and criminal proceedings. (2/2)