Заседнали на покрив овце вдигнаха на крак пожарна служба в Англия

Необичайна спасителна акция вдигна на крак пожарната служба в Западен Йоркшир, Англия. Огнеборците бяха извикани, за да се притекат на помощ на пет заседнали на покрив...овце, съобщава UPI.

Животните успели да се покатерят върху къщата, преминавайки през дупка в оградата от съседното пасище.

За жалост - пътят нагоре бил по-лесен, отколкото слизането.

За късмет на овцете единият от пожарникарите отглеждал собствено стадо и имал опит с подобни немирни животни.

Мистерия: Стотици овце обикалят в кръгове във Великобритания

Така с помощта на набързо сглобена рампа овцете били безопасно свалени, а на покрива не били нанесени големи щети.

