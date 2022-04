Премиерите на Испания и на Дания пристигнаха в Киев

Премиерите на Испания и на Дания, Педро Санчес и Мете Фредериксен, пристигнаха тази сутрин в Киев, предаде Франс прес.

В украинската столица те ще се срещнат с президента Володимир Зеленски.

Шарл Мишел пристигна на изненадваща визита в Киев

Санчес посочи вчера, че по време на това посещение ще предаде на украинския президент „безрезервния и ясен ангажимент на Европейския съюз“ и на Испания „за мира“.

Just arrived to Kyiv.



Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY