След скръбната вест: Роналдо получи голяма подкрепа от футболния свят

Мегазвездата на световния футбол Кристиано Роналдо получи мощна подкрепа след трагичната новина в семейството му. 37-годишният ас на Манчестър Юнайтед съобщи, че той и приятелката му Джорджина Родригес са загубили едно от децата, които чакаха.

Двойката очакваше близнаци, но стана ясно, че момченцето е починало, докато момиченцето се е родило здраво.

“Твоята болка е и наша болка, Кристиано. Желаем любов и сила на теб и твоето семейство в това трудно време”, написаха от Манчестър Юнайтед в Туитър.

Your pain is our pain, @Cristiano



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi