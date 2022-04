Кристин Лагард е с COVID-19

Президентката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард Кристин Лагард - френски юрист и политик. Родена на 1 януари в Париж. Следва в САЩ и Франция. От 1981 съобщи днес, че и с положителен тест за КОВИД-19, но има само леки симптоми и продължава да работи, предадоха световните агенции.

"Ваксинирана съм, имам и бустерна доза и за щастие симптомите ми са леки", посочва Лагард в Туитър.

This morning I tested positive for COVID-19. I am vaccinated and boosted, and my symptoms are thankfully reasonably mild. I will work from home in Frankfurt until I am fully recovered. There is no impact on the ECB’s operations.