Загинали и ранени след сблъсък между автомобил и влак в Унгария

Най-малко седем души загинаха, а други бяха ранени, след като автомобил се сблъска с влак в Унгария, при което дерайлираха вагони. Това съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.

Катастрофата е станала на жп прелез в Миндсент, Южна Унгария, близо до границата със Сърбия, малко преди 7:00 часа тази сутрин.

Инцидентът е станал след като микробус минава през релсите на прелез, предизвиквайки дерайлирането на преминаващия в този момент влак.

"Спасителните дейности още продължават, затова не можем да установим броя на жертвите", заяви полицейски говорител.

Според местния новинарски уебсайт delmagyar.hu при злополуката са загинали седем души.

Държавната железопътна компания заяви, че след сблъсъка между влака и автомобила е дерайлирал вагон с 22 пътници, от които двама са били тежко ранени, а осем са леко пострадали. И добавя, че микробусът е навлязъл в прелеза, въпреки знака "Стоп".

Полицията блокира района по време на проверката на място и техническото спасяване.

Движението е пренасочено към околните улици. На мястото на инцидента е пристигнал и хеликоптер на Бърза помощ.

